Телефонный террорист приговорен к лишению свободы

Сегодня Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 36-летнего местного жителя Василия Харченко виновным в ложном сообщении об акте террориста.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2016 года Харченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть МВД по Волгограду. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что собирается взорвать квартиры своих соседей.

Место жительства мужчины удалось установить сразу. В ходе проверки многоквартирного дома взрывчатку обнаружить не удалось.

В результате за лжетерроризм суд приговорил Харченко к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress