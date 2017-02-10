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Телефонный террорист приговорен к лишению свободы Печать
Скандалы и ЧП
10.02.2017 10:49

Телефонный террорист приговорен к лишению свободы

Суд приговорил жителя Краснооктябрьского района к 9 месяцам колонии строгого режима за ложный звонок в полицию.

Сегодня Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 36-летнего местного жителя Василия Харченко виновным в ложном сообщении об акте террориста.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2016 года Харченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть МВД по Волгограду. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что собирается взорвать квартиры своих соседей.

Место жительства мужчины удалось установить сразу. В ходе проверки многоквартирного дома взрывчатку обнаружить не удалось.

В результате за лжетерроризм суд приговорил Харченко к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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