Под Волгоградом строители возводили дома бесплатно

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Как выяснили следователи, руководитель строительной компании не выплачивал 30 подчинённым зарплату с февраля по апрель 2016 года. Всё это время рабочие добросовестно исполняли свои обязанности — строили многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного жилья.
Заказчик строительства, администрация Калачевского городского поселения, также в оговоренные сроки перечислила фирме-подрядчику около 15 миллионов. Руководитель фирмы решил потратить переведённые средства на иные цели, оставив строителей без средств к существованию.
Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Также в ходе расследования полицейские наложили арест на автомобиль обвиняемого стоимостью около 900 тысяч рублей.
Следует отметить, что в волгоградском регионе нередки случаи невыплаты зарплаты подчинённым.
Так, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела против руководства волгоградской компании, занимающейся сооружением технологических трубопроводов в северных районах России. Директор фирмы не платил зарплату двум своим работникам на протяжении четырёх месяцев.
А в январе стало известно об инциденте в Среднеахтубинском районе. Председатель районного потребительского кооператива не оплачивала труд своих восьми подчинённых на протяжении пяти лет.
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