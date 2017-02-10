Под Волгоградом строители возводили дома бесплатно



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, которого обвиняют в полной невыплате зарплаты своим подчинённым более двух месяцев. Общий долг перед работниками составил около 620 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, руководитель строительной компании не выплачивал 30 подчинённым зарплату с февраля по апрель 2016 года. Всё это время рабочие добросовестно исполняли свои обязанности — строили многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного жилья.

Заказчик строительства, администрация Калачевского городского поселения, также в оговоренные сроки перечислила фирме-подрядчику около 15 миллионов. Руководитель фирмы решил потратить переведённые средства на иные цели, оставив строителей без средств к существованию.

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Также в ходе расследования полицейские наложили арест на автомобиль обвиняемого стоимостью около 900 тысяч рублей.

Следует отметить, что в волгоградском регионе нередки случаи невыплаты зарплаты подчинённым.

Так, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела против руководства волгоградской компании, занимающейся сооружением технологических трубопроводов в северных районах России. Директор фирмы не платил зарплату двум своим работникам на протяжении четырёх месяцев.

А в январе стало известно об инциденте в Среднеахтубинском районе. Председатель районного потребительского кооператива не оплачивала труд своих восьми подчинённых на протяжении пяти лет.





Лилия Финько



Фото: globallookpress