Волгоградцам приходят «вирусные» письма о задолженностях

ФССП по Волгоградской области предупреждает горожан о мошенниках, который рассылают письма о задолженности с вирусной ссылкой.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП, в письмах обычно сообщается о наличии какой-либо задолженности, которую срочно нужно погасить. Гражданина просят перейти на определенной ссылке и заплатить, иначе к нему придут изымать имущество.

При переходе по ссылке, указанной в письме, предлагается загрузить архивный файл. В данном архиве и скрывается вирус.

Специалисты ФССП рекомендуют не открывать подобные письма, а в случае заражения компьютера обращаться в правоохранительные органы.

О своих задолженностях волгоградцы могут узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress