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Волгоградцам приходят «вирусные» письма о задолженностях Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.02.2017 11:37

Волгоградцам приходят «вирусные» письма о задолженностях

Федеральная служба судебных приставов предупреждает горожан о массовой рассылке мошеннических писем, содержащих ссылки на вирус.

ФССП по Волгоградской области предупреждает горожан о мошенниках, который рассылают письма о задолженности с вирусной ссылкой.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП, в письмах обычно сообщается о наличии какой-либо задолженности, которую срочно нужно погасить. Гражданина просят перейти на определенной ссылке и заплатить, иначе к нему придут изымать имущество.

При переходе по ссылке, указанной в письме, предлагается загрузить архивный файл. В данном архиве и скрывается вирус.

Специалисты ФССП рекомендуют не открывать подобные письма, а в случае заражения компьютера обращаться в правоохранительные органы.

О своих задолженностях волгоградцы могут узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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