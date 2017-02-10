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Волгоградец снимал на видео, как насилует несовершеннолетнюю племянницу Печать
Скандалы и ЧП
10.02.2017 12:25

Волгоградец снимал на видео, как насилует несовершеннолетнюю племянницу

Под суд идет 32-летний житель Тракторозаводского района, который записал 11 порнофильмов с изнасилованием своей малолетней родственницей.

Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании в целях изготовления порнографических материалов.

По данным уголовного дела, обвиняемый в период с 2012 по 2013 систематически насиловал свою племянницу 2005 года рождения. Все происходящее мужчина записывал на видео и хранил на своем персональном компьютере.

В ходе расследования полицейским удалось установить факт пересылки порнографических материалов иностранному гражданину.

В результате следователям удалось доказать 11 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетней. Сейчас уголовное дело передано в суд Тракторозаводского района.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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Комментарии   

 
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