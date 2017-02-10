Волгоградец снимал на видео, как насилует несовершеннолетнюю племянницу

Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании в целях изготовления порнографических материалов.

По данным уголовного дела, обвиняемый в период с 2012 по 2013 систематически насиловал свою племянницу 2005 года рождения. Все происходящее мужчина записывал на видео и хранил на своем персональном компьютере.

В ходе расследования полицейским удалось установить факт пересылки порнографических материалов иностранному гражданину.

В результате следователям удалось доказать 11 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетней. Сейчас уголовное дело передано в суд Тракторозаводского района.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress