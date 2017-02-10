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|Более 400 чёрных дельфинов выбросились на берег Новой Зеландии
|Скандалы и ЧП Главные новости
|10.02.2017 12:28
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Неравнодушные граждане накрывают дельфинов влажные простынями и постоянно поливают водой, чтобы уберечь их кожу от пересыхания и пагубного воздействия солнечных лучей. Новозеландцы надеются, что во время вечернего прилива гринды смогут вернуться в океан. Также несколько десятков дельфинов, застрявших на мелководье, удалось вывести на глубину.
Следует отметить, что данная трагедия отличается своим масштабом для Новой Зеландии, так как число выбросившихся дельфинов за сегодняшнюю ночь значительно превышает среднегодовое количество морских млекопитающих, погибающих в результате выбрасывания на берег новозеландских островов.
По данным учёных, одной из главных причин массового выбрасывания дельфинов и китов является воздействие гидролокаторов и других шумов, издаваемых морскими судами или подводными лодками. Эти звуки могут дезориентировать животное или вызвать у него шок, вследствие чего млекопитающие выбрасываются на берег.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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