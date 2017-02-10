Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Житель Подмосковья снабжал Волгоград «клубными» наркотиками
|Скандалы и ЧП Волгоград
|10.02.2017 13:11
|
У молодых людей были обнаружены около 200 граммов психоактивных веществ, марихуана и гашиш.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Сейчас задержанные помещены под стражу. Распространителям «клубного» зелья грозит срок до 20 лет.
Фото: ГУ ВМД России по Волгоградской области
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:11
Житель Подмосковья снабжал Волгоград «клубными» наркотиками
-
12:38
Отклонен законопроект о бесплатной раздаче санкционной еды
-
12:28
Более 400 чёрных дельфинов выбросились на берег Новой Зеландии
-
12:25
Волгоградец снимал на видео, как насилует несовершеннолетнюю племянницу
-
11:41
В спортивные секции могут запретить брать маленьких детей
-
11:37
Волгоградцам приходят «вирусные» письма о задолженностях
-
10:58
Под Волгоградом строители возводили дома бесплатно
-
10:50
83 процента россиян приходятся друг другу родственниками
-
10:49
Телефонный террорист приговорен к лишению свободы
-
10:12
В Краснооктябрьском районе иномарка сбила 19-летнюю девушку
-
09:52
В Волгограде поймали группу наркоторговцев
-
09:34
На волгоградской автостоянке при пожаре погиб мужчина и сгорели шесть машин
-
09:19
В Волгограде на 18 дней перекрыли улицу Батова
-
09:04
В Городищенском районе при пожаре дома погиб мужчина
Самое читаемое
-
13:11
Житель Подмосковья снабжал Волгоград «клубными» наркотиками
-
12:28
Более 400 чёрных дельфинов выбросились на берег Новой Зеландии
-
12:25
Волгоградец снимал на видео, как насилует несовершеннолетнюю племянницу
-
11:37
Волгоградцам приходят «вирусные» письма о задолженностях
-
10:58
Под Волгоградом строители возводили дома бесплатно
-
10:49
Телефонный террорист приговорен к лишению свободы
-
10:12
В Краснооктябрьском районе иномарка сбила 19-летнюю девушку
Последние комментарии
-
В Волгограде объявили набор в доноры спермы и яйцеклеток
-
Готов стать донором спермы.34.176.8 0.Здоровый,без вредных привычек.Спорт. сложение.пишите на ... >>
-
-
Волгоградец снимал на видео, как насилует несовершеннолетнюю племянницу
-
Волгоградцам навязывают кредиты на посуду
-
Депутат Волгоградской облдумы добывает воду из снега
-
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
-
У Володина в Волгограде дурная слава. >>
-
-
Пенсионный возраст могут повысить к 2019 году
-
FiveBroDeepBook smirnovs.info/Deep/000 Пятибрат Глубинная Книга Pyatibrat Glubinnaya Kniga >>
-