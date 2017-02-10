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Житель Подмосковья снабжал Волгоград «клубными» наркотиками Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.02.2017 13:11

Житель Подмосковья снабжал Волгоград «клубными» наркотиками

35-летний житель Московской области вместе с волгоградцем был задержан при попытке распространения наркотиков, особо популярных среди посетителей ночных клубов и других увеселительных заведений.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в Центральном районе полицейские совместно с коллегами из спецподразделения задержали подмосковного наркодельца. Его пособник, 29-летний житель Красноармейского района, попытался в этот момент скрыться на своём авто и избавиться от наркотиков, однако его успели задержать.

У молодых людей были обнаружены около 200 граммов психоактивных веществ, марихуана и гашиш.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Сейчас задержанные помещены под стражу. Распространителям «клубного» зелья грозит срок до 20 лет.


Лилия Финько

Фото: ГУ ВМД России по Волгоградской области

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