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Стали известны KPI московских проституток Печать
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10.02.2017 15:08

Стали известны KPI московских проституток

Пресечена деятельность притона по оказанию интимных услуг, размещенного в помещении массажного салона. Оперативникам ЮВАО открылась взору не только интимная обстановка притона и полуодетые дамы, но и KPI московских "жриц любви".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УВД по ЮВАО, сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО был обнаружен в помещении массажного салона, расположенного на Краснодонской улице, притон для занятия проституцией.

- В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции задержали 22-летнего приезжего из Ростовской области и 26-летнюю уроженку ближнего зарубежья, подозреваемых в организации притона для занятия проституцией. Также в помещении задержали 7 девушек в возрасте от 19 до 23 лет из различных регионов России, - говорится в сообщении ведомства.

Стали известны KPI московских проституток

Благодаря оперативникам, стали известны показатели "эффективной работы" проституток. Так, залогом успеха организаторы притона указали следующие данные - косметика, укладка волос, униформа, обувь, "чисто да гладко" - бритые ноги и подмышки, парфюм, отсутствие запаха изо рта, отсутствие бижутерии, и в заключении - очаровательная улыбка в сочетании с "игрой глазками".

Стали известны KPI московских проституток

По факту незаконной деятельности возбудили уголовное дело по ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией". В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении "жриц любви" составили административные протоколы по ст 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией".

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба УВД по ЮВАО

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