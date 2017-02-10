Стали известны KPI московских проституток

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|10.02.2017 15:08
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УВД по ЮВАО, сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО был обнаружен в помещении массажного салона, расположенного на Краснодонской улице, притон для занятия проституцией.
- В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции задержали 22-летнего приезжего из Ростовской области и 26-летнюю уроженку ближнего зарубежья, подозреваемых в организации притона для занятия проституцией. Также в помещении задержали 7 девушек в возрасте от 19 до 23 лет из различных регионов России, - говорится в сообщении ведомства.
Благодаря оперативникам, стали известны показатели "эффективной работы" проституток. Так, залогом успеха организаторы притона указали следующие данные - косметика, укладка волос, униформа, обувь, "чисто да гладко" - бритые ноги и подмышки, парфюм, отсутствие запаха изо рта, отсутствие бижутерии, и в заключении - очаровательная улыбка в сочетании с "игрой глазками".
По факту незаконной деятельности возбудили уголовное дело по ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией". В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В отношении "жриц любви" составили административные протоколы по ст 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией".
Надира Коннова
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