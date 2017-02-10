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|Чиновник Камышинского района идет в суд за мошенничество
|Скандалы и ЧП
|10.02.2017 18:37
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Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении главы Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского района Владимира Опанасенко. Он обвиняется в покушении на мошенничество.
Напомним, что о задержании чиновника стало известно в середине ноября.
По данным уголовного дела, в мае 2016 года глава узнал, что на территории его поселения некий коммерсант выводил с территории песчаный грунт для строительства дороги, чем наносил ущерб плодородному слою почвы.
Предприимчивый чиновник решил предложить ему сделку: нарушитель платит 1 миллион рублей, а глава «закрывает глаза» на происходящее.
С такими условиями предприниматель не согласился. Тогда глава поселения решил действовать другими методами. Он инициировал проверки для нарушителя от правоохранительных и надзорных органов.
После этого чиновник вновь обратился к коммерсанту и повторил свое условие в 1 миллион рублей. Предприниматель согласился на условие, но сразу после разговора поспешил сообщить о взяточничестве в правоохранительные органы.
На данный момент следователям полностью удалось доказать вину Опанасенко. Теперь он будет ожидать судебного заседания.
Юлия Соболева
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