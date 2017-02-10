Чиновник Камышинского района идет в суд за мошенничество

Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении главы Усть-Грязнухинского сельского поселения Камышинского района Владимира Опанасенко. Он обвиняется в покушении на мошенничество.

Напомним, что о задержании чиновника стало известно в середине ноября.

По данным уголовного дела, в мае 2016 года глава узнал, что на территории его поселения некий коммерсант выводил с территории песчаный грунт для строительства дороги, чем наносил ущерб плодородному слою почвы.

Предприимчивый чиновник решил предложить ему сделку: нарушитель платит 1 миллион рублей, а глава «закрывает глаза» на происходящее.

С такими условиями предприниматель не согласился. Тогда глава поселения решил действовать другими методами. Он инициировал проверки для нарушителя от правоохранительных и надзорных органов.

После этого чиновник вновь обратился к коммерсанту и повторил свое условие в 1 миллион рублей. Предприниматель согласился на условие, но сразу после разговора поспешил сообщить о взяточничестве в правоохранительные органы.

На данный момент следователям полностью удалось доказать вину Опанасенко. Теперь он будет ожидать судебного заседания.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress