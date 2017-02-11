ОАО ЕДКММ
Пожар в частном доме унёс жизнь волгоградца Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
11.02.2017 11:55

Пожар в частном доме унёс жизнь волгоградца

Трагедия произошла сегодня около 07:00 в Краснооктябрьском районе Волгограда.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 11 февраля в 06:42 диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре на улице Менделеева.

Прибывшие огнеборцы обнаружили, что один частных жилых домов объят пламенем. Огонь удалось потушить к 07:50. При осмотре помещения был обнаружен погибший мужчина.

Эксперты предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Аля Кукеева

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru