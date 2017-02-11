Пожар в частном доме унёс жизнь волгоградца



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 11 февраля в 06:42 диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о пожаре на улице Менделеева.

Прибывшие огнеборцы обнаружили, что один частных жилых домов объят пламенем. Огонь удалось потушить к 07:50. При осмотре помещения был обнаружен погибший мужчина.

Эксперты предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.





Аля Кукеева

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