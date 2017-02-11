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|Пожар в частном доме унёс жизнь волгоградца
|Скандалы и ЧП Волгоград
|11.02.2017 11:55
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Прибывшие огнеборцы обнаружили, что один частных жилых домов объят пламенем. Огонь удалось потушить к 07:50. При осмотре помещения был обнаружен погибший мужчина.
Эксперты предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Аля Кукеева
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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