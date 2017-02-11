За сутки в Волгограде и области сбили четырёх пешеходов



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД России, в трёх случаях ДТП из четырёх пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Первый инцидент случился в Советском районе города.

В 08:15 25-летний мужчина за рулём автомобиля «Toyota Corolla» следовал по ул. Казахская в сторону пр. Университетский. Напротив дома № 26 по проспекту автомобилист сбил 21-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре».

В результате наезда пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан нарядом ДПС.

Чуть позднее наезд на пешехода произошёл в Кировском районе.

Напротив дома № 79 водитель не пропустил 36-летнего мужчина, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его. Пешеход также попал в больницу с травмами.

Аналогичный случай произошёл в 18:35 в Центральном районе.

52-летний водитель «ŠKODA Yeti» сбил напротив дома № 51 по ул. Пархоменко 77-летнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Пострадавший мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

А в Михайловке Волгоградской области автоледи наехала на пенсионера, когда тот находился у обочины дороги.

В 15:00 34-летняя водитель за рулём «ВАЗ-2115» не справилась с управлением и на ул. Комсомольской возле дома № 11 совершила наезд на припаркованный «Renault Logan», а также на стоявшего возле иномарки 62-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу.

Чтобы избежать подобных ситуаций, всем участникам дорожного движения необходимо помнить ПДД, быть внимательными и взаимовежливыми.



Аля Кукеева

Фото: архив ИА "СоцИнформБюро"; ГУ МВД России по Волгоградской области