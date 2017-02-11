Полицейские закрыли «ХимПром» (ВИДЕО)



Как сообщили ИА «СоцИнформбюро» в пресс-службе МВД России, в 2015 году наркосиндикат создал интернет-магазин под названием «ХимПром», через который можно заказать в Россию различные наркотические вещества. На ресурсе был указан ассортимент товара и цены на него.

Как оказалось, интернет-магазин был организован в Киеве. Там же располагались вербовочные пункты.

Наркодельцы размещали в украинских СМИ объявления о вакансиях курьеров или экспедиторов. Потенциальным работникам предлагалось трудиться на территории России за большие деньги.

Во время собеседований кандидаты проходили проверку на полиграфе. В случае успешного прохождения работники обучались ведению электронной переписки, использованию платёжных систем, перевозке и упаковке наркотиков с последующим закладыванием в тайниках.

После этого новым участникам наркосиндиката выдавали банковские карты, оформленные на подставных лиц, поддельные паспорта РФ и водительские права, а также различные мобильные устройства для получения указаний от организаторов наркосообщества.

Данная система производства и сбыта наркотиков позволяла «ХимПрому» иметь свыше 2 миллиардов рублей оборота в год.

В результате работы полицейских было ликвидировано три нарколаборатории, производящих от 600 до 2000 килограммов в месяц. Подпольные цеха находились в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области. Также были установлены оптовые склады в 10 регионах России.

«Из незаконного оборота изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 млн рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание участников группировки проводилось сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с их коллегами из Московской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской, Челябинской, Ростовской, Омской, Иркутской областей, Красноярского края и ХМАО, а также при участии сотрудников главного управления уголовного розыска МВД России и ФСБ России.

По данному факту возбуждено несколько уголовных дел. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.ч.1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)»).



Аля Кукеева