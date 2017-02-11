Во Внуково из-за пассажирки экстренно сел самолёт

10 февраля самолёт, выполняющий рейс «Минеральные Воды — Москва», совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за ухудшающегося самочувствия одной из пассажирок. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», накануне около 16:00 экипаж самолёта В-734, совершавшего рейс ЮТ374 «Минеральные Воды – Москва» (Внуково), подал сигнал «Бедствие». Как оказалось, на борту находится тяжелобольная 65-летняя пассажирка, жительница Пятигорска Ольга Д., которой стало плохо. В результате было сделано спрямление маршрута воздушного судна с последующей внеочередной посадкой. У трапа пассажирку ждала бригада врачей и реанимобиль. Информация о состоянии Ольги Д. после госпитализации пока не предоставлялась.

Аля Кукеева Фото: globallookpress Следующая >