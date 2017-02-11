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|Во Внуково из-за пассажирки экстренно сел самолёт
|Скандалы и ЧП Главные новости
|11.02.2017 23:26
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», накануне около 16:00 экипаж самолёта В-734, совершавшего рейс ЮТ374 «Минеральные Воды – Москва» (Внуково), подал сигнал «Бедствие».
Как оказалось, на борту находится тяжелобольная 65-летняя пассажирка, жительница Пятигорска Ольга Д., которой стало плохо.
В результате было сделано спрямление маршрута воздушного судна с последующей внеочередной посадкой. У трапа пассажирку ждала бригада врачей и реанимобиль.
Информация о состоянии Ольги Д. после госпитализации пока не предоставлялась.
Фото: globallookpress
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