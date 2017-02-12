Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим

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На нерегулируемом перекрестке ул. Н. Отрады – ул. Мясникова автомобилист не уступил главную дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21124». Далее от удара иномарку занесло на автомобиль «Renault Logan».
В результате ДТП водители авто отделались ушибами, а вот 18-летней пассажирке «Nissan» понадобилась госпитализация.
По факту происшествия проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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