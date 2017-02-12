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Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.02.2017 11:36

Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим

Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло накануне в 00:10 в Тракторозаводском районе.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 20-летний водитель «Nissan Laurel» следовал по ул. Мясникова в сторону ул. Зеленодольская.

На нерегулируемом перекрестке ул. Н. Отрады – ул. Мясникова автомобилист не уступил главную дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21124». Далее от удара иномарку занесло на автомобиль «Renault Logan».

В результате ДТП водители авто отделались ушибами, а вот 18-летней пассажирке «Nissan» понадобилась госпитализация.

По факту происшествия проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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