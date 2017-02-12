Фельдшер по вызову: пятеро мужчин едва не изнасиловали врача скорой помощи



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК по Саратовской области, 11 февраля фельдшер подверглась нападению в одной из квартир дома, расположенного на улице Шелковичной.

Зайдя в помещение, врач была сразу окружена мужчинами — хозяином квартиры и его четырьмя гостями. Один из них запер за девушкой входную дверь, сказав, что её никто не выпустит, пока она не разденется и не окажет им интимные услуги.

Девушке удалось закрыться в ванной комнате, откуда она позвонила в полицию. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленников.

По данному факту была организована проверка, которая подтвердила факт покушения на изнасилование.

В связи с этим следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).



Аля Кукеева