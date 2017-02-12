Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на очевидцев, на выезде с СНТ «Родничок» на московскую трассу по неизвестным причинам произошло ДТП, в результате которого весь груз высыпался на дорогу.

Большинство интернет-пользователей отреагировали на инцидент шутками.

- Набивай полный багажник, я побежал с столовую договариваться. На следующей неделе у них будет исключительно суп гороховый и пюре гороховое! - посоветовал Николай П. очевидцу аварии.

- А из гороха ещё вроде кисель можно сварить, - рассудила Марина П.

- Гороховая каша одна из моих любимых,- признался Иван И.

- Еду с мешком, - отчитался Артём В.

Так, прошлой осенью в Светлоярском районе произошло аналогичное ДТП. У посёлка Червлёное перевернулся тягач с цистерной, наполненной вином.

И многие местные жители не преминули набрать припасённые канистры и бутыли бесплатным напитком.

- Вино, кстати, было офигенное! - похвасталась молодая селянка.

Более того, некоторые волгоградцы похвалили своих земляков за находчивость.

- А что, надо было смотреть на цистерну? Ребята молодцы!!! - отметила девушка.

Остаётся надеяться, что горох для любителей поживиться за чужой счёт окажется менее привлекательным, нежели вино.





Аля Кукеева

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"