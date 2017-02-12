ОАО ЕДКММ
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
12.02.2017 18:07

Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми

Сегодня днём в Городищенском районе рядом с садовым некоммерческим товариществом «Родничок» перевернулся грузовик, перевозивший горох. Данный инцидент вызвал оживлённый интерес у волгоградцев.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на очевидцев, на выезде с СНТ «Родничок» на московскую трассу по неизвестным причинам произошло ДТП, в результате которого весь груз высыпался на дорогу.

Большинство интернет-пользователей отреагировали на инцидент шутками.

- Набивай полный багажник, я побежал с столовую договариваться. На следующей неделе у них будет исключительно суп гороховый и пюре гороховое! - посоветовал Николай П. очевидцу аварии.

- А из гороха ещё вроде кисель можно сварить, - рассудила Марина П.

- Гороховая каша одна из моих любимых,- признался Иван И.

- Еду с мешком, - отчитался Артём В.

Волгоградцы воруют вино из цистерны

Между тем, за шутками волгоградцев может скрываться доля правды.

Так, прошлой осенью в Светлоярском районе произошло аналогичное ДТП. У посёлка Червлёное перевернулся тягач с цистерной, наполненной вином.

И многие местные жители не преминули набрать припасённые канистры и бутыли бесплатным напитком.

- Вино, кстати, было офигенное! - похвасталась молодая селянка.

Более того, некоторые волгоградцы похвалили своих земляков за находчивость.

- А что, надо было смотреть на цистерну? Ребята молодцы!!! - отметила девушка.

Остаётся надеяться, что горох для любителей поживиться за чужой счёт окажется менее привлекательным, нежели вино.

Аля Кукеева

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru