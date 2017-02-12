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|Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
|Скандалы и ЧП Волгоград
|12.02.2017 18:07
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Большинство интернет-пользователей отреагировали на инцидент шутками.
- Набивай полный багажник, я побежал с столовую договариваться. На следующей неделе у них будет исключительно суп гороховый и пюре гороховое! - посоветовал Николай П. очевидцу аварии.
- А из гороха ещё вроде кисель можно сварить, - рассудила Марина П.
- Гороховая каша одна из моих любимых,- признался Иван И.
- Еду с мешком, - отчитался Артём В.
Так, прошлой осенью в Светлоярском районе произошло аналогичное ДТП. У посёлка Червлёное перевернулся тягач с цистерной, наполненной вином.
И многие местные жители не преминули набрать припасённые канистры и бутыли бесплатным напитком.
- Вино, кстати, было офигенное! - похвасталась молодая селянка.
Более того, некоторые волгоградцы похвалили своих земляков за находчивость.
- А что, надо было смотреть на цистерну? Ребята молодцы!!! - отметила девушка.
Остаётся надеяться, что горох для любителей поживиться за чужой счёт окажется менее привлекательным, нежели вино.
Аля Кукеева
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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