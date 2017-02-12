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На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро Печать
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12.02.2017 20:11

На Алтае в озеро упал экскурсионный вертолёт

Трагедия произошла сегодня, 12 февраля, около 18:00 (по московскому времени) в Турочакском районе Алтайского края.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня вечером в спасательные службы региона поступило сообщение от очевидца о том, что в озеро Телецкое упал экскурсионный вертолёт.

По предварительным данным, на борту вертолёта «Robinson-66», принадлежавшего компании «АлтайАвиа», находилось 5 человек.

В настоящий момент на месте падения воздушного судна работают сотрудники МЧС. Также к вылету готовятся несколько вертолётом Ми-8 с водолазами на борту.

Судьба находившихся на борту пока остаётся неизвестной.


Аля Кукеева

Фото: архив МЧС РФ

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