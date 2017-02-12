

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня вечером в спасательные службы региона поступило сообщение от очевидца о том, что в озеро Телецкое упал экскурсионный вертолёт.

По предварительным данным, на борту вертолёта «Robinson-66», принадлежавшего компании «АлтайАвиа», находилось 5 человек.

В настоящий момент на месте падения воздушного судна работают сотрудники МЧС. Также к вылету готовятся несколько вертолётом Ми-8 с водолазами на борту.

Судьба находившихся на борту пока остаётся неизвестной.



Аля Кукеева



Фото: архив МЧС РФ