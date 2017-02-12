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По предварительным данным, на борту вертолёта «Robinson-66», принадлежавшего компании «АлтайАвиа», находилось 5 человек.
В настоящий момент на месте падения воздушного судна работают сотрудники МЧС. Также к вылету готовятся несколько вертолётом Ми-8 с водолазами на борту.
Судьба находившихся на борту пока остаётся неизвестной.
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