Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
|Скандалы и ЧП Волгоград
|13.02.2017 08:58
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 12 февраля в 20:10 поступило сообщение о пожаре дома на улице Бериславской Дзержинского района города Волгограда. В доме горели домашние вещи на площади 10кв.м.
Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20:31. В результате пожара пострадала 78-летняя женщина.
- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки, - говорится в сообщении ведомства.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
-
12.02.2017 18:07
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
-
12.02.2017 15:35
Российские ветеринары освоили новый метод протезирования суставов
-
12.02.2017 14:02
Волгоградцев ждёт умеренный «минус» и метель
-
12.02.2017 12:55
Фельдшер по вызову: пятеро мужчин едва не изнасиловали врача скорой помощи
-
12.02.2017 11:36
Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим
-
12.02.2017 00:49
Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Белоруссию
-
11.02.2017 23:26
Во Внуково из-за пассажирки экстренно сел самолёт
-
11.02.2017 20:06
Волгоградские родители узнали, чем могут заниматься их дети
-
11.02.2017 15:02
Полицейские закрыли «ХимПром» (ВИДЕО)
-
11.02.2017 12:47
За сутки в Волгограде и области сбили четырёх пешеходов
Самое читаемое
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
-
12.02.2017 18:07
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
-
12.02.2017 12:55
Фельдшер по вызову: пятеро мужчин едва не изнасиловали врача скорой помощи
-
12.02.2017 11:36
Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим
-
11.02.2017 23:26
Во Внуково из-за пассажирки экстренно сел самолёт
Последние комментарии
-
Волгоградцы покидают регион
-
Мне 65 лет,но,я ,полностью согласна с молодыми людьми,которые покинули город.Серый ,унылый,перспек ... >>
-
Почему город очень плохо развивается? Потому, что город погряз в коррупции и родстве, знакомстве. >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Все против людей >>
-
-
Пьющие люди живут дольше непьющих