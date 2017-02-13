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В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.02.2017 08:58

В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка

ЧП произошло в Дзержинском районе города вечером в воскресенье.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 12 февраля в 20:10 поступило сообщение о пожаре дома на улице Бериславской Дзержинского района города Волгограда. В доме горели домашние вещи на площади 10кв.м.

Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20:31. В результате пожара пострадала 78-летняя женщина.

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки, - говорится в сообщении ведомства.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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