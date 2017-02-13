Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП Волгоград
|13.02.2017 09:11
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, автомобиль волгоградца с прицепом и находившейся в нем резиновой лодкой сотрудники ГИБДД задержали в Городищенском районе. В его машине полицейские обнаружили 91 шт. стерляди, занесенной в Красную книгу РФ, и около 2 кг осетровой икры.
Подозреваемого задержали. Мужчина в содеянном сознался и пояснив полицейским, что выловил эту рыбу в реке Хопер.
В отношении браконьера возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Специлисты вынесли заключение, что ущерб биологическим ресурсам составил около 78 тысяч рублей.
Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
-
12.02.2017 18:07
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
-
12.02.2017 15:35
Российские ветеринары освоили новый метод протезирования суставов
-
12.02.2017 14:02
Волгоградцев ждёт умеренный «минус» и метель
-
12.02.2017 12:55
Фельдшер по вызову: пятеро мужчин едва не изнасиловали врача скорой помощи
-
12.02.2017 11:36
Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим
-
12.02.2017 00:49
Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Белоруссию
-
11.02.2017 23:26
Во Внуково из-за пассажирки экстренно сел самолёт
-
11.02.2017 20:06
Волгоградские родители узнали, чем могут заниматься их дети
-
11.02.2017 15:02
Полицейские закрыли «ХимПром» (ВИДЕО)
-
11.02.2017 12:47
За сутки в Волгограде и области сбили четырёх пешеходов
Самое читаемое
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
-
12.02.2017 18:07
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
-
12.02.2017 12:55
Фельдшер по вызову: пятеро мужчин едва не изнасиловали врача скорой помощи
-
12.02.2017 11:36
Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим
-
11.02.2017 23:26
Во Внуково из-за пассажирки экстренно сел самолёт
Последние комментарии
-
Волгоградцы покидают регион
-
Мне 65 лет,но,я ,полностью согласна с молодыми людьми,которые покинули город.Серый ,унылый,перспек ... >>
-
Почему город очень плохо развивается? Потому, что город погряз в коррупции и родстве, знакомстве. >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Все против людей >>
-
-
Пьющие люди живут дольше непьющих