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Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.02.2017 09:11

Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи ценного вида рыбы

В Кумылженском районе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Волгограда. Мужчина подозревается в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, автомобиль волгоградца с прицепом и находившейся в нем резиновой лодкой сотрудники ГИБДД задержали в Городищенском районе. В его машине полицейские обнаружили 91 шт. стерляди, занесенной в Красную книгу РФ, и около 2 кг осетровой икры.

Подозреваемого задержали. Мужчина в содеянном сознался и пояснив полицейским, что выловил эту рыбу в реке Хопер.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Специлисты вынесли заключение, что ущерб биологическим ресурсам составил около 78 тысяч рублей.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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