Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, автомобиль волгоградца с прицепом и находившейся в нем резиновой лодкой сотрудники ГИБДД задержали в Городищенском районе. В его машине полицейские обнаружили 91 шт. стерляди, занесенной в Красную книгу РФ, и около 2 кг осетровой икры.

Подозреваемого задержали. Мужчина в содеянном сознался и пояснив полицейским, что выловил эту рыбу в реке Хопер.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Специлисты вынесли заключение, что ущерб биологическим ресурсам составил около 78 тысяч рублей.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области