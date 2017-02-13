В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Интерфакс", по предварительной информации — это пассажирка разбившегося воздушного судна. Тело женщины прибило к берегу.

Эту информацию уже подтвердил и глава Турочакского района Владислав Рябченко. Чиновник уточнил, что найдено тело Елены Ракитской.

"Тело пассажирки, Елена Ракитской, найдено. Нашли его сотрудники биосферного заповедника утром, при осмотре территории. Тело прибило к берегу. Само место падения вертолёта пока не найдено", — заявил Рябченко.

Напомним, трагедия произошла вечером 12 февраля, около 18:00 (по московскому времени) в Турочакском районе Алтайского края. В районе озера Телецкое разбился лёгкий пассажирский вертолёт Robinson. На его борту находились пять человек, в том числе бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. Вертолёт "Robinson-66" принадлежал компании "АлтайАвиа".

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В настоящее время органы транспортной прокуратуры проводят проверку некоммерческого партнёрства "Алтай Авиа".

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте