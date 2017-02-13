Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
|Скандалы и ЧП Главные новости
|13.02.2017 10:04
|
По предварительным данным, мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «DAF».
В результате лобового удара погибли двое пассажиров «десятки» и ещё один получил многочисленные ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. 42-летний водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Ростовской области
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:46
Волжане зажгли "Сердце города"
-
10:41
Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП
-
10:39
Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»
-
10:07
Экстренная эвакуация: самая большая плотина в США может обрушиться
-
10:04
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
-
12.02.2017 18:07
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
-
12.02.2017 15:35
Российские ветеринары освоили новый метод протезирования суставов
-
12.02.2017 14:02
Волгоградцев ждёт умеренный «минус» и метель
-
12.02.2017 12:55
Фельдшер по вызову: пятеро мужчин едва не изнасиловали врача скорой помощи
-
12.02.2017 11:36
Ошибка водителя привела к двойному ДТП и пострадавшим
Самое читаемое
-
10:41
Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП
-
10:07
Экстренная эвакуация: самая большая плотина в США может обрушиться
-
10:04
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
Последние комментарии
-
Волгоградцы покидают регион
-
Нине Александовне- абсолютно согласен с Вами. Живу рядом с Городище. Так оно всё и есть, да и не ... >>
-
Мне 65 лет,но,я ,полностью согласна с молодыми людьми,которые покинули город.Серый ,унылый,перспек ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Все против людей >>
-
-
Пьющие люди живут дольше непьющих