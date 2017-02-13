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На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП Печать
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13.02.2017 10:04

На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни двух человек и покалечившее одного, произошло в Ростовской области на 315 километре трассы Волгоград — Каменск.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области, трагедия случилась 12 февраля около 21:10.

По предварительным данным, мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «DAF».

В результате лобового удара погибли двое пассажиров «десятки» и ещё один получил многочисленные ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. 42-летний водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

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