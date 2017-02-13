На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизни двух человек и покалечившее одного, произошло в Ростовской области на 315 километре трассы Волгоград — Каменск.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области, трагедия случилась 12 февраля около 21:10. По предварительным данным, мужчина за рулём автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «DAF». В результате лобового удара погибли двое пассажиров «десятки» и ещё один получил многочисленные ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. 42-летний водитель грузовика не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Лилия Финько Фото: ГУ МВД России по Ростовской области < Предыдущая Следующая >