ОАО ЕДКММ
Экстренная эвакуация: самая большая плотина в США может обрушиться Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
13.02.2017 10:07

Самая большая плотина в США может обрушиться

В Калифорнии из-за угрозы прорыва самой высокой плотины в США объявлена эвакуация.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в нескольких калифорнийских городах объявлена эвакуация. Причиной явился риск прорыва самой высокой дамбы в США, плотины Оровилл. Об этом сообщил шериф округа Бьют в социальной сети Facebook.

Шериф сообщил о прорыве плотины

По данным ABC, уехать рекомендовано жителям городов Гридли, Оровилл, Лайв Оак, Юба Сити, Николаус и поселений рядом с рекой Фезерс. В зоне эвакуации в настоящее время проиживают около 160 тысяч человек.

Сообщение о возможном прорыве плотины передали по ТВ в Калифорнии

CNN отмечает, что угроза прорыва возникла из-за эрозии резервного водосброса и сильнейших за последние 50 лет дождей. Около недели назад на основном водосбросе была выявлена промоина. Отмечается, что прорыв плотины может произойти уже в ближайшие часы.

Дамба Оровилл высотой 230 метров была построена в 1968 году.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru