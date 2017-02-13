Как стало известно "СоцИнформБюро", в нескольких калифорнийских городах объявлена эвакуация. Причиной явился риск прорыва самой высокой дамбы в США, плотины Оровилл. Об этом сообщил шериф округа Бьют в социальной сети Facebook.

По данным ABC, уехать рекомендовано жителям городов Гридли, Оровилл, Лайв Оак, Юба Сити, Николаус и поселений рядом с рекой Фезерс. В зоне эвакуации в настоящее время проиживают около 160 тысяч человек.

CNN отмечает, что угроза прорыва возникла из-за эрозии резервного водосброса и сильнейших за последние 50 лет дождей. Около недели назад на основном водосбросе была выявлена промоина. Отмечается, что прорыв плотины может произойти уже в ближайшие часы.

Дамба Оровилл высотой 230 метров была построена в 1968 году.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress