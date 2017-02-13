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Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.02.2017 10:41

Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП

Дорожный инцидент произошёл по вине пьяного автомобилиста в минувшее воскресенье в Камышинском районе Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 36-летний мужчина, сев за руль автомобиля «Audi 80» в алкогольном опьянении, выехал на дорогу в направлении трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Около 22:50 на улице Тургенева водитель не выдержал дистанцию перед впереди идущим «Renault Sandero» и врезался в него. От удара последнюю иномарку выбросило на обочину, где она столкнулась со световой опорой.

В результате ДТП 40-летняя пассажирка «Renault Sandero» с травмой была доставлена в больницу.


Лилия Финько

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