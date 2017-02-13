Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 36-летний мужчина, сев за руль автомобиля «Audi 80» в алкогольном опьянении, выехал на дорогу в направлении трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Около 22:50 на улице Тургенева водитель не выдержал дистанцию перед впереди идущим «Renault Sandero» и врезался в него. От удара последнюю иномарку выбросило на обочину, где она столкнулась со световой опорой.

В результате ДТП 40-летняя пассажирка «Renault Sandero» с травмой была доставлена в больницу.



Лилия Финько