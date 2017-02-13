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|Охранники гипермаркета идут под суд за подглядывания
|Скандалы и ЧП
|13.02.2017 11:42
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Прокуратура Тракторозаводского района утвердила обвинительное заключение в отношении трех охранников одного из гипермаркетов города за незаконную съемку граждан без их согласия.
Напомним, что в октябре прошлого года посетительница магазина «Окей» в торговом центре «Диамант» заметила в примерочной скрытую камеру, замаскированную под пожарную сигнализацию.
Девушка обратилась в полицию, сообщив, что скрытая камера снимает людей без их ведома. Между тем, в магазине продавались купальники, нижнее бельё и прочие предметы женского гардероба.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры по Тракторозаводскому району, видео с камер записывалось на жёсткий диск, однако не выкладывались в сеть и нигде не публиковались. Установка камер видеонаблюдения была частной инициативой сотрудников службы безопасности гипермаркета, которые не согласовали решение с руководством магазина.
Теперь сотрудникам охраны грозит суд. Максимальное наказание за такое правонарушение – до 4 лет тюремного срока.
Юлия Соболева
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