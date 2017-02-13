

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по Московской области, житель Егорьевска был задержан сразу после передачи части денег за «осуществлённое» преступление.

По данным следствия, в январе 2017 года мужчина решил «устранить» своего 28-летнего компаньона, желая завладеть всем бизнесом. Также, по признанию коммерсанта, он испытывал сильную личную неприязнь к партнёру.

Чтобы отделаться от компаньона, бизнесмен решил подыскать исполнителей. Вскоре киллер нашёлся, однако заказчик и не предполагал, что в роли убийцы выступит сотрудник полиции.

Коммерсант обещал заплатить за убийство партнёра 200 тысяч рублей, хотя отдал в качестве предоплаты лишь 2 700 рублей.

10 февраля «киллер» встретился с заказчиком и вручил ему личные вещи жертвы в доказательство того, что он выполнил свою работу.

Бизнесмен передал «киллеру» 60 тысяч рублей, обещав отдать остальные деньги после продажи доли своего «убитого» партнёра. Однако выполнить своё обещание бизнесмену было не суждено, так как сразу после передачи 60 тысяч его задержали.

В настоящее время против мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация и подстрекательство приготовления к убийству по найму»).

Обвиняемый будет дожидаться суда под стражей.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ