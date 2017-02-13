Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Бизнесмен нанял полицейского для убийства своего партнёра
|Скандалы и ЧП Главные новости
|13.02.2017 11:54
|
По данным следствия, в январе 2017 года мужчина решил «устранить» своего 28-летнего компаньона, желая завладеть всем бизнесом. Также, по признанию коммерсанта, он испытывал сильную личную неприязнь к партнёру.
Чтобы отделаться от компаньона, бизнесмен решил подыскать исполнителей. Вскоре киллер нашёлся, однако заказчик и не предполагал, что в роли убийцы выступит сотрудник полиции.
Коммерсант обещал заплатить за убийство партнёра 200 тысяч рублей, хотя отдал в качестве предоплаты лишь 2 700 рублей.
10 февраля «киллер» встретился с заказчиком и вручил ему личные вещи жертвы в доказательство того, что он выполнил свою работу.
Бизнесмен передал «киллеру» 60 тысяч рублей, обещав отдать остальные деньги после продажи доли своего «убитого» партнёра. Однако выполнить своё обещание бизнесмену было не суждено, так как сразу после передачи 60 тысяч его задержали.
В настоящее время против мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация и подстрекательство приготовления к убийству по найму»).
Обвиняемый будет дожидаться суда под стражей.
Фото: архив СК РФ
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
12:30
Замдиректора подмосковной школы обвиняют в совращении девятиклассников
-
11:54
Бизнесмен нанял полицейского для убийства своего партнёра
-
11:42
Охранники гипермаркета идут под суд за подглядывания
-
11:29
В Россию начнут впускать иностранцев с ВИЧ
-
10:46
Волжане зажгли "Сердце города"
-
10:41
Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП
-
10:39
Волгоградская область отметилась на «Карте свалок»
-
10:07
Экстренная эвакуация: самая большая плотина в США может обрушиться
-
10:04
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
-
09:11
Волгоградского браконьера задержали с икрой и рыбой на 78 тысяч рублей
-
08:58
В Волгограде при пожаре дома пострадала пенсионерка
-
12.02.2017 20:11
На Алтае экскурсионный вертолёт упал в озеро
-
12.02.2017 18:07
Кому гороха? Под Волгоградом перевернулся грузовик с бобовыми
Самое читаемое
-
12:30
Замдиректора подмосковной школы обвиняют в совращении девятиклассников
-
11:54
Бизнесмен нанял полицейского для убийства своего партнёра
-
11:42
Охранники гипермаркета идут под суд за подглядывания
-
10:41
Пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП
-
10:07
Экстренная эвакуация: самая большая плотина в США может обрушиться
-
10:04
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
09:34
В озере обнаружено тело пассажирки разбившегося на Алтае вертолёта
Последние комментарии
-
Волгоградцы покидают регион
-
Нине Александовне- абсолютно согласен с Вами. Живу рядом с Городище. Так оно всё и есть, да и не ... >>
-
Мне 65 лет,но,я ,полностью согласна с молодыми людьми,которые покинули город.Серый ,унылый,перспек ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Все против людей >>
-
-
Пьющие люди живут дольше непьющих