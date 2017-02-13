Замдиректора подмосковной школы обвиняют в совращении девятиклассников

Как сообщает "СоцИнформБюро", по предварительным данным, 50-летний мужчина совершал противоправные действия в отношении учеников девятого класса. Жертвами педагога, как стало известно РЕН ТВ, стали два подростка. Замдиректора школы совращал учащихся на территории школы.

По итогам проверки будет решаться вопрос о привлечении замдиректора к уголовной ответственности.

Напомним, ранее СМИ писали о громком секс-скандале, который разразился в элитной московской гимназии. Учительница английского была вынуждена уволиться после того, как стало известно о ее интимных отношениях с одиннадцатиклассником. Позже выяснилось, что юноша записывал все свидания с 40-летней женщиной на видеокамеру.

Резонансная история любви между учительницей русского языка и литературы и школьницей произошла в Татарстане. История получила огласку после того, как в гинекологическое отделение больницы Альметьевска была доставлена 15-летняя девушка с повреждениями половых органов и кровотечением. "Скорую" вызвала её учительница, дома у которой медики и застали пострадавшую ученицу. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Педагогу вынесли приговор - 2 года 10 месяцев условно. Кроме того, женщине запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение шести лет.

28-летняя учительница из Волжского осуждена на два года условно за интимную связь с 15-летним учеником. Также ей запрещено заниматься преподавательской деятельностью на протяжении трех лет. Встречалась женщина со школьником регулярно до того момента, пока об этом не узнали родители ученика. Мама школьника увидела их переписку в телефоне сына. Преподавателю был вынесен приговор по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Надира Коннова

ФОТО: МВД России