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29-летний волгоградец сжег до тла частный дом в Кировском районе Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.02.2017 13:03

29-летний волгоградец сжег частный дом в Кировском районе

В результате пожара дом выгорел полностью. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 11 февраля в полицию поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Розовой, расположенного в Кировском районе Волгограда. В результате умышленного поджога дом выгорел практически полностью. Ущерб был оценен на 2,5 млн. рублей.

На месте возгорания полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге домовладения. Неработающий, трижды судимый сын хозяина домовладения сознался в содеянном.

Оказалось, что в тот день подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его отцом произошел конфликт, в результате которого сын нанес последнему телесные повреждения, а после совершил поджог дома.

В отношении волгоградца за умышленное уничтожение имущества возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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Комментарии   

 
0 #1 Андрей 13.02.2017 14:00
Вот и выросло поколение " до тла". Печаль.
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