Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 11 февраля в полицию поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Розовой, расположенного в Кировском районе Волгограда. В результате умышленного поджога дом выгорел практически полностью. Ущерб был оценен на 2,5 млн. рублей.

На месте возгорания полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге домовладения. Неработающий, трижды судимый сын хозяина домовладения сознался в содеянном.

Оказалось, что в тот день подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его отцом произошел конфликт, в результате которого сын нанес последнему телесные повреждения, а после совершил поджог дома.

В отношении волгоградца за умышленное уничтожение имущества возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России