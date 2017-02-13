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|29-летний волгоградец сжег до тла частный дом в Кировском районе
|Скандалы и ЧП Волгоград
|13.02.2017 13:03
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 11 февраля в полицию поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Розовой, расположенного в Кировском районе Волгограда. В результате умышленного поджога дом выгорел практически полностью. Ущерб был оценен на 2,5 млн. рублей.
На месте возгорания полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге домовладения. Неработающий, трижды судимый сын хозяина домовладения сознался в содеянном.
Оказалось, что в тот день подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его отцом произошел конфликт, в результате которого сын нанес последнему телесные повреждения, а после совершил поджог дома.
В отношении волгоградца за умышленное уничтожение имущества возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Надира Коннова
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