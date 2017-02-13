Стамбульский террорист попросил суд о смертной казни

Как стало известно "СоцИнформБюро", появились новые подробности громкого теракта, произошедшего в Стамбуле в новогоднюю ночь. СМИ сообщают, что подозреваемый в преступлении в ходе суда озвучил неожиданную просьбу: Абдулкадир Машарипов попросил, чтобы ему вынесли смертный приговор. На данный момент неизвестно, с чем именно связано такое заявление.

Напомним, террорист в костюме Санта-Клауса ворвался во время празднования Нового года в стамбульский ночной клуб и устроил в нем стрельбу. Жертвами террориста стали 39 человек, среди них - охранники на входе, 16 иностранцев, в том числе гражданка России - 28-летняя Нурана Гасанова. Ранения получили 65 человек. Всего в клубе находились около 800 человек. Ранее власти Турции заявили, что число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть Twitter