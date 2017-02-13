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30-летний волгоградец до смерти забил лежачую мать Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.02.2017 14:04

30-летний волгоградец до смерти забил лежачую мать

Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Рабоче-Крестьянской Ворошиловского района.

Мужчина вечером 8 февраля нанес множественные удары кулаком по лицу своей тяжелобольной матери, которая вот уже 1,5 месяца не вставала с кровати, а затем несколько раз ударил ее головой о стену, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-Day.ru.

66-летняя женщина получила в результате такого "ухода" за собой со стороны 30-летнего сына серьезные травмы, от которых к утру скончалась. Когда нерадивый отпрыск обнаружил свою мать, не подающей признаков жизни, то сразу вызвал скорую.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Причиной смерти была названа черепно-мозговая травма и кровоизлияния в мозг. При этом врачи отметили, что за больной при жизни не осуществляли должного ухода: она была истощена, в квартире царила антисанитария.

Безработного 30-летнего мужчину арестовали. В содеянном злоумышленник сознался. Подозреваемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России

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