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|30-летний волгоградец до смерти забил лежачую мать
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|13.02.2017 14:04
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Мужчина вечером 8 февраля нанес множественные удары кулаком по лицу своей тяжелобольной матери, которая вот уже 1,5 месяца не вставала с кровати, а затем несколько раз ударил ее головой о стену, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-Day.ru.
66-летняя женщина получила в результате такого "ухода" за собой со стороны 30-летнего сына серьезные травмы, от которых к утру скончалась. Когда нерадивый отпрыск обнаружил свою мать, не подающей признаков жизни, то сразу вызвал скорую.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. Причиной смерти была названа черепно-мозговая травма и кровоизлияния в мозг. При этом врачи отметили, что за больной при жизни не осуществляли должного ухода: она была истощена, в квартире царила антисанитария.
Безработного 30-летнего мужчину арестовали. В содеянном злоумышленник сознался. Подозреваемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Надира Коннова
ФОТО: МВД России
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