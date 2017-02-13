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|Мужчина взял в заложницы собственную мать
|Скандалы и ЧП Главные новости
|13.02.2017 15:15
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня утром 26-летний мужчина, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении, с помощью ножа удерживал мать на балконе их квартиры. Его мотивы и требования при этом остались не ясны.
На место ЧП немедленно выдвинулись сотрудники правоохранительным органов. Когда переговоры со злоумышленником не дали результатов, было принято решение о штурме квартиры.
В результате полицейские совместно с коллегами из Росгвардии обезвредили и задержали преступника. В ходе операции никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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