ОАО ЕДКММ
Мужчина взял в заложницы собственную мать Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
13.02.2017 15:15

Мужчина взял в заложницы собственную мать

Житель города Губкин Белгородской области захватил в заложники свою мать, удерживая её в квартире, где они проживали.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня утром 26-летний мужчина, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении, с помощью ножа удерживал мать на балконе их квартиры. Его мотивы и требования при этом остались не ясны.

На место ЧП немедленно выдвинулись сотрудники правоохранительным органов. Когда переговоры со злоумышленником не дали результатов, было принято решение о штурме квартиры.

В результате полицейские совместно с коллегами из Росгвардии обезвредили и задержали преступника. В ходе операции никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru