Полиция задержала автоугонщика

Некоторое время назад в полицию обратился 49-летний житель Ворошиловского района. Мужчина сообщил, что в вечернее время припарковал свой ВАЗ 21213 у дома по улице Елецкой. Утром владелец увидел в салоне авто незнакомого человека, который пытался завести машину.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгограду, по горячим следам угонщика удалось задержать в этот же день. Им оказался 39-летний житель Советского района.

Полиции мужчина рассказал, что хотел на чужом авто доехать до дома, поскольку был сильно пьян.

В результате в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». За попытку угона ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress