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Полиция задержала автоугонщика Печать
Скандалы и ЧП
13.02.2017 16:22

Полиция задержала автоугонщика

Житель Ворошиловского района увидел, как его автомобиль пытается угнать неизвестный мужчина, и сообщил в полицию. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Некоторое время назад в полицию обратился 49-летний житель Ворошиловского района. Мужчина сообщил, что в вечернее время припарковал свой ВАЗ 21213 у дома по улице Елецкой. Утром владелец увидел в салоне авто незнакомого человека, который пытался завести машину.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгограду, по горячим следам угонщика удалось задержать в этот же день. Им оказался 39-летний житель Советского района.

Полиции мужчина рассказал, что хотел на чужом авто доехать до дома, поскольку был сильно пьян.

В результате в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». За попытку угона ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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