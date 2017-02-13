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Селянин получил срок, протащив полицейского по асфальту Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.02.2017 17:10

Селянин получил срок, протащив полицейского по асфальту

Серафимовичский суд Волгоградской области вынес обвинительный приговор местному жителю, который ранее, в попытке скрыться на автомобиле, протащил по асфальту сотрудника ДПС.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК по региону, 23-летний житель Серафимовичского района приговорён к одному году заключения в колонии-поселения.

Из материалов дела следует, что 20 ноября 2016 года сотрудники ДПС заметили за рулём автомобиля «ВАЗ-2108» местного жителя. О водителе было точно известно, что ранее его лишили водительских прав.

Полицейские перегородили дорогу автомобилисту своим служебным транспортом и направились к нему. Однако нарушитель не планировал выйти из салона и решил скрыться от страж порядка.

Один из полицейских попытался задержать селянина, открыв водительскую дверь и схватив водителя. Это не остановило злоумышленника, и он дал по газам, протащив полицейского 20 метров по асфальту.

В итоге селянина всё-таки задержали и завели против него уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей»).

Суд встал на сторону обвинения, и теперь парню придётся провести год за решёткой.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

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