Селянин получил срок, протащив полицейского по асфальту



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СК по региону, 23-летний житель Серафимовичского района приговорён к одному году заключения в колонии-поселения.

Из материалов дела следует, что 20 ноября 2016 года сотрудники ДПС заметили за рулём автомобиля «ВАЗ-2108» местного жителя. О водителе было точно известно, что ранее его лишили водительских прав.

Полицейские перегородили дорогу автомобилисту своим служебным транспортом и направились к нему. Однако нарушитель не планировал выйти из салона и решил скрыться от страж порядка.

Один из полицейских попытался задержать селянина, открыв водительскую дверь и схватив водителя. Это не остановило злоумышленника, и он дал по газам, протащив полицейского 20 метров по асфальту.

В итоге селянина всё-таки задержали и завели против него уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей»).

Суд встал на сторону обвинения, и теперь парню придётся провести год за решёткой.





Лилия Финько

Фото: архив СК РФ