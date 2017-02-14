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На МКАД загорелся грузовик с 15 тоннами почты Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
14.02.2017 09:08

На МКАД загорелся грузовик с 15 тоннами почты

На 58-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороге загорелся грузовой автомобиль, перевозивший 15 тонн почты.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Интерфакс", ЧП произошло ночью 13 февраля.

Источник в экстренных службах рассказал агентству, что почтовый грузовик загорелся на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Инцидент произошел на 58-м километре внешней стороны МКАД. Площадь возгорания составила 8 кв.м.

"Грузовой автомобиль перевозил 15 тонн почты", - говорится в сообщении.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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