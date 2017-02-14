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Волгоградцев просят помочь в поиске преступника из Амурской области Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
14.02.2017 10:50

Волгоградцев просят помочь в поиске преступника из Амурской области

В городе Тында Амурской области мужчина совершил серию нападений на несовершеннолетних и скрылся.

Следователи из Амурской области обратились к волгоградским коллегам с просьбой оказать помощь в розыске преступника.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, разыскиваемый совершил в городе Тында серию нападению на несовершеннолетних.

Основные приметы преступника: на вид 25-30 лет, внешность азиатская, рост 170-175 см. Телосложение худощавое, узкий разрез глаз, узкие губы, черные волосы с челкой.

На момент совершения преступлений мужчина был одет в темные джинсовые брюки, черный пуховик, вязаные перчатки и шапку черного цвета.

Всех, кто располагает какими-то сведениями о разыскиваемом, просят сообщить в правоохранительные органы.

Юлия Соболева
Фото: Следственный комитет по Волгоградской области

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