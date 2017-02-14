Волгоградцев просят помочь в поиске преступника из Амурской области

В городе Тында Амурской области мужчина совершил серию нападений на несовершеннолетних и скрылся. Следователи из Амурской области обратились к волгоградским коллегам с просьбой оказать помощь в розыске преступника. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, разыскиваемый совершил в городе Тында серию нападению на несовершеннолетних. Основные приметы преступника: на вид 25-30 лет, внешность азиатская, рост 170-175 см. Телосложение худощавое, узкий разрез глаз, узкие губы, черные волосы с челкой. На момент совершения преступлений мужчина был одет в темные джинсовые брюки, черный пуховик, вязаные перчатки и шапку черного цвета. Всех, кто располагает какими-то сведениями о разыскиваемом, просят сообщить в правоохранительные органы. Юлия Соболева

Фото: Следственный комитет по Волгоградской области < Предыдущая Следующая >