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|Волгоградцев просят помочь в поиске преступника из Амурской области
|Скандалы и ЧП Волгоград
|14.02.2017 10:50
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Следователи из Амурской области обратились к волгоградским коллегам с просьбой оказать помощь в розыске преступника.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, разыскиваемый совершил в городе Тында серию нападению на несовершеннолетних.
Основные приметы преступника: на вид 25-30 лет, внешность азиатская, рост 170-175 см. Телосложение худощавое, узкий разрез глаз, узкие губы, черные волосы с челкой.
На момент совершения преступлений мужчина был одет в темные джинсовые брюки, черный пуховик, вязаные перчатки и шапку черного цвета.
Всех, кто располагает какими-то сведениями о разыскиваемом, просят сообщить в правоохранительные органы.
Юлия Соболева
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