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|В Волгограде произошло массовое ДТП с троллейбусом
|Скандалы и ЧП Волгоград
|14.02.2017 10:56
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При повороте на пр. Металлургов автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Aveo». От удара зачинщика аварии, водителя «Volkswagen Polo», откинуло на троллейбус и автомашину «Lexus».
В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомашины «Chevrolet Aveo» с травмами была доставлена в больницу. Остальные участники инцидента не пострадали.
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