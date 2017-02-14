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В Волгограде произошло массовое ДТП с троллейбусом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
14.02.2017 10:56

В Волгограде произошло массовое ДТП с троллейбусом

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей случилось в Краснооктябрьском районе Волгограда.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, около 15:00 46-летний мужчина за рулём автомашины «Volkswagen Polo» двигался по пр. Ленина в сторону Тракторозаводского района.

При повороте на пр. Металлургов автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Chevrolet Aveo». От удара зачинщика аварии, водителя «Volkswagen Polo», откинуло на троллейбус и автомашину «Lexus».

В результате ДТП 32-летняя пассажирка автомашины «Chevrolet Aveo» с травмами была доставлена в больницу. Остальные участники инцидента не пострадали.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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