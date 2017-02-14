ОАО ЕДКММ
В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала-Москва с больным ребенком на борту Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
14.02.2017 11:15

В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала-Москва с больным ребенком на борту

Самолет авиакомпании "Победа" совершил экстренную посадку в Волгограде из-за заболевшего 5-летнего ребенка.

Как стало известно "СоцИнформБюро", инцидент произошел накануне вечером, 13 февраля. Командир лайнера Boeing-737-800 авиакомпании "Победа", который выполнял рейс из Махачкалы в Москву, запросил экстренную посадку из-за внезапно заболевшего пятилетнего ребенка, находящегося на борту авиалайнера.

Самолет приземлился в аэропорту Волгограда в 23:55 и ребенок был экстренно доставлен в 21-ю детскую инфекционную больницу. В 0:54 самолет продолжил свой рейс.

Надира Коннова

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru