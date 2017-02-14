В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала-Москва с больным ребенком на борту

Самолет авиакомпании "Победа" совершил экстренную посадку в Волгограде из-за заболевшего 5-летнего ребенка. Как стало известно "СоцИнформБюро", инцидент произошел накануне вечером, 13 февраля. Командир лайнера Boeing-737-800 авиакомпании "Победа", который выполнял рейс из Махачкалы в Москву, запросил экстренную посадку из-за внезапно заболевшего пятилетнего ребенка, находящегося на борту авиалайнера. Самолет приземлился в аэропорту Волгограда в 23:55 и ребенок был экстренно доставлен в 21-ю детскую инфекционную больницу. В 0:54 самолет продолжил свой рейс. Надира Коннова Следующая >