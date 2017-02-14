В Волгограде ищут пропавшего дагестанца

Следственный комитет по Республике Дагестан разыскивает Магомедова Магомеда Абдулаевича 1963 года рождения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Следственного комитета по Волгоградской области, 14 октября мужчина вышел из своего дома в городе Махачкала.

В день исчезновения дагестанец был одет в спортивную куртку черного цвета, джинсовые брюки, туфли черного цвета и футболку. При себе пропавший имел телефон марки «Samsung» и ключи от автомобиля.

Основные приметы мужчины: на вид 50 лет, рост 176 см, среднее телосложение, короткие прямые волосы черного цвета, худощавое лицо и карие глаза.

Следователи СУ СКР по Республике Дагестан обращаются ко всем, кто располагает сведениями о разыскиваемом, с просьбой сообщить эту информацию в ближайшее отделение полиции или по телефону «02».

Юлия Соболева

Фото: Следственный комитет Волгоградской области