Под Волгоградом вынесли приговор приезжему пенсионеру за развращение 13-летней девочки

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчину признали виновным в совершении преступления по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

- Следствие установило, что житель кавказской республики на протяжении последних 6 лет ежегодно приезжал в Волгоградскую область на сезонные заработки. В 2015 году мужчина работал на полях одного из местных фермеров. Там злоумышленник познакомился с жительницей рабочего поселка Быково. Женщина, также подрабатывающая на бахчах, нередко приходила со своей 13-летней дочерью, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В июле 2016 года мужчина стал оказывать недвусмысленные знаки внимания этой малолетней девочке. Злоумышленник периодически катал ее на своем автомобиле. Правоохранителям стало известно о подозрительной связи приезжего пенсионера и ребенка. 29 августа прошлого года стражам порядка удалось застать злоумышленника в момент совершения преступления. Мужчина вместе с девочкой находился в салоне своего автомобиля, при этом оба были обнажены.

- В ходе первого же допроса девочка рассказала следователям, что мужчина регулярно на протяжении нескольких месяцев совершал в отношении нее развратные действия, за которые иногда даже платил, - сообщили в ведомстве.

Психологи, работавшие с ребенком, подтвердили правдивость показаний школьницы.

Суд вынес виновному приговор - 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Надира Коннова

ФОТО: СК России