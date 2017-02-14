ОАО ЕДКММ
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото Печать
Скандалы и ЧП
14.02.2017 12:51

Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото

Молодой человек через интернет выманивал у 11-летней школьницы из Томска ее голые фото, а затем грозился «слить» их в сеть. Теперь его ждет тюремное заключение.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Котельниковского района Сергея Гуреева. Он обвиняется в понуждении несовершеннолетней к развратным действиям.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры области, в феврале 2015 года зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем Лиза.

В сети он познакомился с 11-летней школьницей из Томска и предложил ей общаться. В ходе общения от имени Лизы злоумышленник предложил девочке обменяться голыми фото, но школьница ответила отказом.

Тогда молодой человек выслал девочке снимки неизвестной ему женщины, которые он нашел в интернете, и повторил предложение об обмене.

Когда несовершеннолетняя выслала свой снимок, Гуреев стал шантажировать ребенка. Он обещать выложить ее обнаженные фото на всеобщее обозрение, если она не пришлет еще.

Преступление пресёк отец томички. Он случайно увидел переписку с преступником в социальной сети и пошел в полицию.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении шантажиста завершено. Ожидать суда житель Котельниково будет под домашним арестом. За данное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru