Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Котельниковского района Сергея Гуреева. Он обвиняется в понуждении несовершеннолетней к развратным действиям.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры области, в феврале 2015 года зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем Лиза.

В сети он познакомился с 11-летней школьницей из Томска и предложил ей общаться. В ходе общения от имени Лизы злоумышленник предложил девочке обменяться голыми фото, но школьница ответила отказом.

Тогда молодой человек выслал девочке снимки неизвестной ему женщины, которые он нашел в интернете, и повторил предложение об обмене.

Когда несовершеннолетняя выслала свой снимок, Гуреев стал шантажировать ребенка. Он обещать выложить ее обнаженные фото на всеобщее обозрение, если она не пришлет еще.

Преступление пресёк отец томички. Он случайно увидел переписку с преступником в социальной сети и пошел в полицию.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении шантажиста завершено. Ожидать суда житель Котельниково будет под домашним арестом. За данное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress