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Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
14.02.2017 12:58

Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника

Директор одного из волгоградских автосервисов подозревается в невыплате зарплаты своему работнику.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, с июля прошлого года по февраль 2017 года руководство фирмы не полностью выплачивало зарплату начальнику одного из кузовных цехов предприятия. Таким образом, руководство смогло «сэкономить» на оплате труда 22 тысячи рублей.

Также у следователей есть основания подозревать руководителя автосервиса в невыплате зарплаты и другим 9 подчинённым на протяжении того же периода. По версии полицейских, сумма общей задолженности перед работниками составляет более 500 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что про свою зарплату и зарплату главного бухгалтера директор фирмы не забывал.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ («Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев»).

Следует отметить, что подобные случаи в Волгограде — не редкость.

Так, около недели назад стало известно, что руководство волгоградской фирмы 4 месяца держало подчинённых без зарплаты, задолжав им около 53 тысяч рублей.

А в Среднеахтубинском районе работники потребительского кооператива 5 лет трудились почти бесплатно.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

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