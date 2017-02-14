Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
|Скандалы и ЧП Волгоград
|14.02.2017 12:58
|
Также у следователей есть основания подозревать руководителя автосервиса в невыплате зарплаты и другим 9 подчинённым на протяжении того же периода. По версии полицейских, сумма общей задолженности перед работниками составляет более 500 тысяч рублей.
В ведомстве отмечают, что про свою зарплату и зарплату главного бухгалтера директор фирмы не забывал.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ («Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев»).
Следует отметить, что подобные случаи в Волгограде — не редкость.
Так, около недели назад стало известно, что руководство волгоградской фирмы 4 месяца держало подчинённых без зарплаты, задолжав им около 53 тысяч рублей.
А в Среднеахтубинском районе работники потребительского кооператива 5 лет трудились почти бесплатно.
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:16
Украденный якутский бриллиант искали в животе у китайца
-
13:15
На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
-
12:58
Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
-
12:51
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото
-
12:10
Волгоградец хотел уклониться от алиментов на внебрачного ребенка
-
12:08
Под Волгоградом вынесли приговор приезжему пенсионеру за развращение 13-летней девочки
-
11:53
В Волгограде спасли двух тонущих рыбаков
-
11:21
В Волгограде ищут пропавшего дагестанца
-
11:15
В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала-Москва с больным ребенком на борту
-
10:56
В Волгограде произошло массовое ДТП с троллейбусом
-
10:50
Волгоградцев просят помочь в поиске преступника из Амурской области
-
10:22
МЧС по Волгоградской области предупреждает об ухудшении погоды
-
09:39
Уволена команда организаторов "Евровидения-2017" на Украине
-
09:08
На МКАД загорелся грузовик с 15 тоннами почты
Самое читаемое
-
13:15
На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
-
12:58
Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
-
12:51
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото
-
12:08
Под Волгоградом вынесли приговор приезжему пенсионеру за развращение 13-летней девочки
-
11:21
В Волгограде ищут пропавшего дагестанца
-
11:15
В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала-Москва с больным ребенком на борту
-
10:56
В Волгограде произошло массовое ДТП с троллейбусом
Последние комментарии
-
29-летний волгоградец сжег до тла частный дом в Кировском районе
-
Дотла или до тла? Чтобы выбрать слитное или раздельное написание этого слова, сначала определю, к ... >>
-
Вот и выросло поколение " до тла". Печаль. >>
-
-
Волгоградцев ждёт умеренный «минус» и метель
-
"в первой середине недели". Отлично! Две середины у недели! >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать