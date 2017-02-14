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|На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
|Скандалы и ЧП Главные новости
|14.02.2017 13:15
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Как стало известно "СоцИнформБюро", нападавшие были одеты в светоотражающие жилеты и имели при себе лопаты. Нападение произошло у офиса "Почты России" в районе Отрадное на улице Римского-Корсакова, 8. На служебный микроавтобус "Спецсвязи" преступники напали около 10:00 мск. При этом они предварительно заблокировали транспорт легковым автомобилем. Между преступниками и сотрудниками ФГУП "Главный центр специальной связи" произошла перестрелка. В итоге один из нападавших был убит, а другой ранен. Кроме того, ранение получил и сотрудник спецсвязи.
Преступники с места перестрелки скрылись на автомобиле Mercedes, не сумев взять деньги. Сейчас их разыскивает полиция, в Москве введен план "Перехват".
В настоящее время на месте нападения на фельдъегерей работают эксперты. В СК уже сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Наша справка:
Работники ФГУП "Главный центр специальной связи" доставляют особо опасные грузы и спецкорреспонденцию. Ведомство было создано 1 августа 1939 года.
Надира Коннова
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