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На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи" Печать
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14.02.2017 13:15

На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей

Трое неизвестных вооруженных бандита, переодетых в форму коммунальщиков, утром во вторник 14 февраля напали на фельдъегерей федеральной службы спецсвязи.

Как стало известно "СоцИнформБюро", нападавшие были одеты в светоотражающие жилеты и имели при себе лопаты. Нападение произошло у офиса "Почты России" в районе Отрадное на улице Римского-Корсакова, 8. На служебный микроавтобус "Спецсвязи" преступники напали около 10:00 мск. При этом они предварительно заблокировали транспорт легковым автомобилем. Между преступниками и сотрудниками ФГУП "Главный центр специальной связи" произошла перестрелка. В итоге один из нападавших был убит, а другой ранен. Кроме того, ранение получил и сотрудник спецсвязи.

Преступники с места перестрелки скрылись на автомобиле Mercedes, не сумев взять деньги. Сейчас их разыскивает полиция, в Москве введен план "Перехват".

В настоящее время на месте нападения на фельдъегерей работают эксперты. В СК уже сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Наша справка:

Работники ФГУП "Главный центр специальной связи" доставляют особо опасные грузы и спецкорреспонденцию. Ведомство было создано 1 августа 1939 года.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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