Украденный якутский бриллиант искали в животе у китайца

Как сообщает "СоцИнформБюро", под видом покупателей около 11:50 к стенду компании "Бриллианты Якутии" подошла пара из Китая. 30-летняя гражданка КНР Лю Лимей во время осмотра подменила драгоценный камень на заранее изготовленный страз. Бриллиант китаянка незаметно передала своему сообщнику - 37 летнему Лу Бо. Мужчина проглотил камень диаметром 9,3 мм, после чего поспешил скрыться. Вслед за ним выставку покинула и похитительница.

Первым поднял тревогу сотрудник службы безопасности, который наблюдал за стендом по камерам видеофиксации. Поведение китайских "покупателей" показалось мужчине подозрительным. Он поднял тревогу, после чего была обнаружена подмена камня.

Лю Лимей не успела покинуть выставку, её задержали на выходе. Сообщник был задержан на следующий день в аэропорту Пулково при попытке вылететь на Родину. В одной из больниц Санкт-Петербурга китайцу сделали промывание желудка и кишечника, однако процедура не дала результата.

Уже позже выяснилось, что у похитителей была еще и третья сообщница. Женщина с бриллиантом вылетела в Гон Конг. Оперативники связались с ней по телефону в попытке обменять бриллиант на задержанных, но переговоры зашли в тупик. Тогда правоохранители обратились за помощью к китайским коллегам. Тем удалось задержать преступницу, однако где в настоящий момент находится драгоценный камень, она пока не сообщила.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте