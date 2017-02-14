В Калифорнии прорвало плотину Оровилл

В Калифорнии объявили крупнейшую за последние 10 лет эвакуацию населения. Причиной стал прорыв самой высокой плотины в США. Уехать было рекомендовано жителям городов Гридли, Оровилл, Лайв Оак, Юба Сити, Николаус и поселений рядом с рекой Фезерс.

Сообщение о возможном прорыве плотины ранее передали по ТВ в Калифорнии. Угроза возникла из-за эрозии резервного водосброса и сильнейших за последние 50 лет дождей. Около недели назад на основном водосбросе была выявлена промоина.

О катастрофе на крупнейшем в США водохранилище в штате Калифорния стало известно еще 11 февраля. Эксперты обнаружили, что не смогут сбросить лишнюю воду из-за поврежденных механизмов сброса. Российские специалисты предлагали американской стороне помощь, однако американцы ею не воспользовались. Стоит отметить, если плотина продолжит разрушаться, произойдет катастрофа.

Дамба Оровилл высотой 230 метров была построена в 1968 году.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

