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В Калифорнии прорвало плотину Оровилл Печать
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14.02.2017 15:43

В Калифорнии прорвало плотину Оровилл

Губернатор штата Джерри Браун ввел на территории трех округов — Саттер, Бьютт и Юба — режим чрезвычайного положения из-за прорыва плотины. Из опасного района было эвакуировано почти 200 000 человек.

В Калифорнии объявили крупнейшую за последние 10 лет эвакуацию населения. Причиной стал прорыв самой высокой плотины в США. Уехать было рекомендовано жителям городов Гридли, Оровилл, Лайв Оак, Юба Сити, Николаус и поселений рядом с рекой Фезерс.

Сообщение о возможном прорыве плотины ранее передали по ТВ в Калифорнии. Угроза возникла из-за эрозии резервного водосброса и сильнейших за последние 50 лет дождей. Около недели назад на основном водосбросе была выявлена промоина.

О катастрофе на крупнейшем в США водохранилище в штате Калифорния стало известно еще 11 февраля. Эксперты обнаружили, что не смогут сбросить лишнюю воду из-за поврежденных механизмов сброса. Российские специалисты предлагали американской стороне помощь, однако американцы ею не воспользовались. Стоит отметить, если плотина продолжит разрушаться, произойдет катастрофа.

Дамба Оровилл высотой 230 метров была построена в 1968 году.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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