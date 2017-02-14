Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Хуторянину грозит до 2-х лет тюрьмы за расстрел овец
|Скандалы и ЧП
|14.02.2017 16:09
|
13 февраля 2017 года в полицию Октябрьского района обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства. Он сообщил, что в дневное время в поле неподалеку от хутора Шебалино неизвестный ранил его овец.
По словам фермера, злоумышленник начал стрелять по животным из охотничьего ручья. В результате ущерб предпринимателю составил 70 тысяч рублей.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, злоумышленника удалось задержать по горячим следам.
Горе-охотником оказался 42-летний фермер из соседнего хутора. Полицейским он сообщил, что начал стрелять по овцам по причине того, что они паслись на его поле с пшеницей.
В результате в отношении фермера было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За расстрел овец ему грозит до 2-х лет лишения свободы.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:20
Жителя Быково приговорили к 19 годам за тройное убийство
-
16:49
Офшорный адвокат Петра Порошенко пытался завладеть посёлком под Москвой
-
16:09
Хуторянину грозит до 2-х лет тюрьмы за расстрел овец
-
15:43
В Калифорнии прорвало плотину Оровилл
-
14:37
Большинство россиян не знает, что такое гомеопатия
-
14:16
Украденный якутский бриллиант искали в животе у китайца
-
13:15
На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
-
12:58
Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
-
12:51
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото
-
12:10
Волгоградец хотел уклониться от алиментов на внебрачного ребенка
-
12:08
Под Волгоградом вынесли приговор приезжему пенсионеру за развращение 13-летней девочки
-
11:53
В Волгограде спасли двух тонущих рыбаков
-
11:21
В Волгограде ищут пропавшего дагестанца
-
11:15
В Волгограде экстренно сел самолет Махачкала-Москва с больным ребенком на борту
Самое читаемое
-
16:49
Офшорный адвокат Петра Порошенко пытался завладеть посёлком под Москвой
-
16:09
Хуторянину грозит до 2-х лет тюрьмы за расстрел овец
-
15:43
В Калифорнии прорвало плотину Оровилл
-
14:16
Украденный якутский бриллиант искали в животе у китайца
-
13:15
На северо-востоке Москвы совершено нападение на фельдъегерей "Спецсвязи"
-
12:58
Руководитель фирмы «забыл» про зарплату сотрудника
-
12:51
Житель Котельниково шантажировал несовершеннолетнюю голыми фото
Последние комментарии
-
Волгоградцы покидают регион
-
На самом деле уехало более 50 000 волгоградцев. Приехало 45 000 других людей. Так и появилась не ... >>
-
Нине Александовне- абсолютно согласен с Вами. Живу рядом с Городище. Так оно всё и есть, да и не ... >>
-
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Пьющие люди живут дольше непьющих
-
Надо сохранить. Теще показать!) >>
-