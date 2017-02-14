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Хуторянину грозит до 2-х лет тюрьмы за расстрел овец Печать
Скандалы и ЧП
14.02.2017 16:09

Хуторянину грозит до 2 лет тюрьмы за расстрел овец

В Октябрьском районе полиция задержала мужчину, который умышленно ранил из охотничьего ручья 14 овец.

13 февраля 2017 года в полицию Октябрьского района обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства. Он сообщил, что в дневное время в поле неподалеку от хутора Шебалино неизвестный ранил его овец.

По словам фермера, злоумышленник начал стрелять по животным из охотничьего ручья. В результате ущерб предпринимателю составил 70 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

Горе-охотником оказался 42-летний фермер из соседнего хутора. Полицейским он сообщил, что начал стрелять по овцам по причине того, что они паслись на его поле с пшеницей.

В результате в отношении фермера было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За расстрел овец ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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