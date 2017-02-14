Офшорный адвокат Петра Порошенко пытался завладеть посёлком под Москвой

Замгенпрокурора Кипра Риккос Эротокриту, одни из самых известных юристов острова - Андреас Кипризоглу и Панайотис Неоклеус, а также сотрудники юрфирмы Andreas Neocleous & Co признаны виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.

Громкий уголовный процесс вскрыл целую коррупционную сеть на Кипре.

Посёлок, расположенный на Пятницком шоссе в 5 км от МКАД, перешёл в начале девяностым годов под управление бизнесмена Олега Захарова. Чуть позднее коммерсант выкупил и контрольный пакет акций.

«Росинка» рассчитана на 400 домов, в основном в посёлке живут семьи иностранцев — дипломаты и руководители крупных международных компаний.

В начале двухтысячных годов Захаров, также как и другие российские бизнесмены, передал пакет акций на Кипр, чтобы избежать рейдерства со стороны госструктур и конкурентов.

85% пакета акций ЗАО МЖК «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед», а обслуживание «Провиденции» передали известной среди олигархов постсоветского пространства кипрской фирме «Андреас Неоклеус и Ко».

Неоклеусы решили создать частный траст, чтобы защитить акции Захарова. Внешне механизм траста напоминал иностранные инвестиции в российский бизнес, но по факту активы оставались под контролем российского бизнесмена.

В 2006 году Олег Захаров скончался, управление бизнесом перешло его сыновьям Александру и Владимиру. В это время Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват «Росинки».

Андреас Неоклеус начал свою деятельность со вступления в юности в террористическую подпольную организацию ЕOKA для борьбы за независимость Кипра от Великобритании. Менее чем через год Андреас был арестован и приговорен к смертной казни.

Тем не менее бунтаря не только не казнили, но вскоре и освободили из-под стражи. Более того, Андреас Неоклеус стал активно принимать участие в политической жизни Кипра, с успехом совмещая профессию юриста и эксперта по офшорному бизнесу и налогам.

Годы работы помогли Андреасу найти общий язык практически со всеми, в том числе и с помощью коррупции. Мечтая завладеть подмосковной «Росинкой», Андреас Неоклеус технично подкупал кипрских и российских следователей.

Делом заинтересовались после того, как руководитель СО СКР по подмосковному Красногорску Александр Губанов оказался на скамье подсудимых по обвинению в вымогательстве взятки в 5 млн долларов у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка».

Адвокатом Губанова был Андреас Неоклеус. В итоге Губанов получил 10 лет тюрьмы, а правоохранительные органы заинтересовались Андреасом Неоклеусом. 24 ноября 2014 года юрист был объявлен в международный розыск.

В апреле 2015 года на специально организованной пресс-конференции генпрокурор Кипра Костас Клеридес сообщил результаты предварительного следствия по обвинению своего заместителя Риккоса Эротокриту в получении взятки от владельцев и руководителей «Андреас Неоклеус и Ко».

Как оказалось, обвиняемый Эротокриту договорился с фирмой Неклеусов за 515 тысяч евро возбудить уголовное дело против братьев Захаровых. Якобы братья Захаровы незаконно завладели российским бизнесом Неоклеуса.

Также известно, что до ареста фирма Неоклеуса управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Теперь президенту Украины придётся искать других юристов. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта компания входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Итоги преступной системы, созданной замгенпрокурором Кипра Риккосом Эротокриту, а также юристами Андреасом Кипризоглу и Панайотисом Неоклеусом, подведут в пятницу, 17 февраля, когда обвиняемым огласят сроки заключения.



Аля Кукеева