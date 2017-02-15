ОАО ЕДКММ
Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь Печать
Скандалы и ЧП
15.02.2017 09:52

Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь

Сотрудники транспортной полиции задержали женщину, которая ночью разгуливала по улице с раздетой трехлетней малышкой.

К сотрудникам ЛУ МВД России на транспорте обратились жители поселка Котлубань. Они сообщили, что увидели на железнодорожной станции женщину с маленьким ребенком, который был без верхней одежды.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД на транспорте, гражданку быстро удалось задержать.

Оказалось, что безработная 26-летняя особа гостила у своих знакомых в поселке Котлубань. Поздно вечером она поссорилась с возлюбленным и решила вернуться домой. Себя женщина одела по погоде, а вот про трехлетнего ребенка забыла.

В отношении горе-матери было возбуждено дело об административном правонарушении по факту ненадлежащего исполнения обязанностей.

Также составленный протокол был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Юлия Соболева
Фото: globalloopress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru