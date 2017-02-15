Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь

К сотрудникам ЛУ МВД России на транспорте обратились жители поселка Котлубань. Они сообщили, что увидели на железнодорожной станции женщину с маленьким ребенком, который был без верхней одежды.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД на транспорте, гражданку быстро удалось задержать.

Оказалось, что безработная 26-летняя особа гостила у своих знакомых в поселке Котлубань. Поздно вечером она поссорилась с возлюбленным и решила вернуться домой. Себя женщина одела по погоде, а вот про трехлетнего ребенка забыла.

В отношении горе-матери было возбуждено дело об административном правонарушении по факту ненадлежащего исполнения обязанностей.

Также составленный протокол был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Юлия Соболева

Фото: globalloopress