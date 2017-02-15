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Под Волгоградом иномарка влетела под фуру: двое погибших Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.02.2017 10:45

Под Волгоградом иномарка влетела под фуру: двое погибших

Дорожная трагедия, унёсшая жизни двух человек и покалечившая трёх, случилась 14 февраля в 17:40 недалеко от посёлка Новый Рогачик в Городищенском районе Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 35-летний мужчина за рулём автомобиля «Peugeot 206» следовал по трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский».

На 41 километре дороги водитель, обгоняя попутный автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Scania Р143», а после — с автомобилем «Citroen Berlingo».

В результате страшного лобового удара «Peugeot» буквально искорёжило на груду металла.

Смертельное ДТП, Городищенский район

Зачинщик аварии и его 28-летний пассажир погибли мгновенно. Две пассажирки «Peugeot» в возрасте 31 и 27 лет, а также 41-летний водитель «Citroen» с травмами были госпитализированы.

Очевидцы ДТП рассказали, что спасателям пришлось разрезать «Peugeot», чтобы достать погибших и раненых. Одна из госпитализированных девушек в настоящий момент находится в коме.

По факту трагедии организована проверка.

Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

 

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