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Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль Печать
Скандалы и ЧП
15.02.2017 11:46

Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль

Правоохранительные органы просят откликнуться свидетелей и очевидцев угона синей машины «Ниссан Альмера».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Камышину, в период времени с 17.00 14 февраля до 8.00 15 февраля в городе Камышин была угнана иномарка «Ниссан Альмера Тино».

Инцидент произошел в 5 микрорайоне напротив дома №6. Автомобиль синего цвета с госномером О 360 ХК 64 региона пропал из металлического гаражного бокса.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о данном происшествии, либо знает о местонахождении авто, обратиться в полицию.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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