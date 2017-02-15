Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Камышину, в период времени с 17.00 14 февраля до 8.00 15 февраля в городе Камышин была угнана иномарка «Ниссан Альмера Тино».

Инцидент произошел в 5 микрорайоне напротив дома №6. Автомобиль синего цвета с госномером О 360 ХК 64 региона пропал из металлического гаражного бокса.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о данном происшествии, либо знает о местонахождении авто, обратиться в полицию.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress