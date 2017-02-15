Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль
|Скандалы и ЧП
|15.02.2017 11:46
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Камышину, в период времени с 17.00 14 февраля до 8.00 15 февраля в городе Камышин была угнана иномарка «Ниссан Альмера Тино».
Инцидент произошел в 5 микрорайоне напротив дома №6. Автомобиль синего цвета с госномером О 360 ХК 64 региона пропал из металлического гаражного бокса.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о данном происшествии, либо знает о местонахождении авто, обратиться в полицию.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев
-
12:11
Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките
-
12:00
Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой
-
11:46
Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль
-
11:13
В России экстренно сел самолет из Лондона
-
10:45
Под Волгоградом иномарка влетела под фуру: двое погибших
-
10:01
Жительница Волгоградской области спасла маленькую девочку
-
09:52
Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь
-
04:53
Боевая ничья и крупная победа в Крымске
-
02:58
Россия U17 заняла пятое место на турнире «Пяти наций»
-
14.02.2017 23:42
Штамп в паспорте влияет на уровень стресса в организме
-
14.02.2017 19:02
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
14.02.2017 18:17
Медицинские полисы можно получить в МФЦ
-
14.02.2017 17:20
Жителя Быково приговорили к 19 годам за тройное убийство
Самое читаемое
-
12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев
-
12:11
Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките
-
12:00
Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой
-
11:46
Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль
-
10:45
Под Волгоградом иномарка влетела под фуру: двое погибших
-
09:52
Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь
-
14.02.2017 16:49
Офшорный адвокат Петра Порошенко пытался завладеть посёлком под Москвой
Последние комментарии
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-