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Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.02.2017 12:00

Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой

Тело 26-летней девушки, бесследной исчезнувшей в декабре 2016 года, найдено в лесополосе Светлоярского района области.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», Олеся Бондарчук родом из села Луговое Светлоярского района области. В последнее время девушка проживала в Красноармейском районе Волгограда, а в декабре пропала. Тревогу забила тётя Олеси только в начале февраля, родителей у девушки нет.

Интернет-пользователи на просьбу о помощи разыскать Олесю сообщили, что видели девушку в декабре в маршрутке с молодым незнакомцем. Информация в личных аккаунтах девушки говорит о том, что в последний раз волгоградка появлялась в сети также в декабре.

С тех пор об Олесе было ничего неизвестно. И вот накануне появилась информация, что пропавшая волгоградка найдена мёртвой вблизи села Цаца Светлоярского района.

Рукодитель СО СКР по Светлоярскому району Оганесян Сергей Суренович подтвердил информацию о обнаружении тела погибшей.

- В настоящее время назначена процессуальная проверка. Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти, - сообщил Сергей Суренович.

Имел ли тот незнакомец в маршрутке отношение к исчезновению и смерти волгоградки, покажет следствие.


Лилия Финько

Фото: личная страница Олеси Бондарчук, социальная сеть "Одноклассники"

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