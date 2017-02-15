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Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките Печать
Скандалы и ЧП
15.02.2017 12:11

Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките

Прокуратура выявила факты волокиты в деятельности регионального Роспотребнадзора при рассмотрении жалоб волгоградцев.

В прокуратуру Волгоградской области обратились местные жители. Они сообщили, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области систематически переносят сроки рассмотрения обращений.

Отметим, что согласно российскому законодательству, письменное обращение, поступившее в государственный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней.

Так, 8 июля 2016 года в надзорный орган поступило обращение от волгоградца. В тексте заявления он сообщил, что сотрудники ПАО «Почта Банк» при заключении кредитных договоров действуют неправомерно.

Ответа волгоградец дождался только спустя 28 дней после обращения. Однако ему сообщили, что рассмотрение дела продлевается на 30 дней. При этом, в течении месяца ни одного проверочного мероприятия проведено не было.

Аналогичная волокита была допущена при разрешении 6 обращений заявителей.

В результате прокуратура направила в адрес руководителя Роспотребнадзора постановление с требованием устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц.

Юлия Соболева
Фото: Роспотребнадзор

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