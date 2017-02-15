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Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.02.2017 12:58

Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев

В Волгограде были задержана криминальная группа, состоявшая из трёх злоумышленников, которые вскрывали квартиры и дома горожан и выносили все ценности.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального управлениями МВД, воров удалось задержать 14 февраля в Дзержинском районе сразу после очередной кражи. При себе домушники имели похищенные предметы и ценности.

Как оказалось, двое из задержанных имели богатое криминальное прошлое. Криминальное трио орудовало в Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах.

В основном, ничего не подозревающие граждане лишались денег, ювелирных украшений, мобильных телефонов, компьютеров, фото и видео техники и других вещей.

Чужое добро сдавалось в ломбарды, а вырученные деньги делились между тремя членами группы. В настоящий момент удалось доказать причастность задержанных к 10 инцидентам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные будут дожидаться суда под стражей.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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